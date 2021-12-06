Саудовская Аравия резко снизила цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия возвращается к политике скидок на нефть для клиентов в Европе, где стремительно распространяется штамм «омикрон», заражая привитых и уже переболевших.На европейском рынке, где саудиты конкурируют с экспортерами из России, поставки государственной добывающей компании королевства Saudi Amarco в январе станут дешевле по всей линейке сортов.

Как сообщает Platts, максимальную скидку Эр-Рияд дает на самую легкую и самую дорогую нефть марки Arab Extra Light — 1,5 доллара для северо-запада Европы и 1,4 доллара для покупателей в Средиземноморье.

Нефть Arab Light, наиболее близкая по характеристикам к российской Urals, подешевеет на 1 доллар и будет продаваться с дисконтом в 1,3 доллара к Brent.

За тяжелую саудовскую нефть Heavy покупателям в северо-западном регионе придется платить на 20 центов меньше, чем в декабре, а в Средиземноморье — на 30 центов.

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти в мире, реагирует на снижение спроса в Европе, где страны одна за другой обновляют рекорды заболеваемости, а власти ввели ограничения и локдауны в Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Италии, Нидерландах и Франции.

Доходы НПЗ от переработки нефти стремительно схлопываются со второй половины ноября, и некоторые из них уже начинают сокращать загрузку, рассказали Argus работающие в регионе трейдеры. Ряд заводов, по их словам, останавливают до 10% мощностей.

В Азии, на ключевом для саудитов рынке, куда уходит каждый второй баррель Saudi Aramco, ситуация иная: пероид пикового спроса на топливо пока сохраняется, и НПЗ аквтино покупают нефть с отгрузкой в декабре-январе, но к февральским поставкам интерес уже падает, говорит другой трейдер, которого цитирует Platts.

Для азиатских клиентов цены на саудовскую нефть выросли на 30-80 центов за баррель в зависимости от сорта. Для покупателей в США сорт Extra Light стал дороже на 60 центов за баррель, а остальные марки — на 40 центов.

Саудиты вынуждены действовать осторожно, говорят трейдеры, поскольку поставки нефти растут, а перспективы спроса туманны из-за нового витка пандемии.

В четверг, 2 декабря, картель ОПЕК+ принял решение продолжить наращивать добычу и вернуть на рынок еще 400 тысяч баррелей в сутки в январе, несмотря на устрашающие заявления ВОЗ об «омикроне» и распродажу стратегического резерва США.

Чуть больше чем за месяц нефтяные котировки обвалились на 24%, рекордно с начала пандемии: с отметки 86,7 фьюерсы на Brent спикировали до 65,7 доллара за баррель, прежде чем отскочить к отметке 69,9 на конец торгов 3 декабря.