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Ратаковски снялась для глянца с 8-месячным сыном

Ратаковски снялась для глянца с 8-месячным сыном

Знаменитость устроила фотосессию с маленьким Сильвестром, который появился на свет в марте этого года.

Модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на страницах глянцевого журнала W Magazine с восьмимесячным сыном Сильвестром. Кадры милой фотосессии она опубликовала в Instagram.

Съемка состоялась накануне рождественских праздников в нью-йоркской квартире звезды.

Эмили предстала перед камерой в черном костюме Miu Miu и туфлях люксового бренда Manolo Blahnik. Ее маленький сын улыбался и уверенно держался в кадре.

«Эмили Ратаковски уже получила лучшие подарки в этом году: рождение первенца и публикацию первого сборника эссе Мое тело», – отметили в журнале.

6 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес

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