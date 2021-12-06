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“Потім буде запізно”. Міністр оборони закликав США, Канаду та Британію збільшити військову допомогу Україні

&#8220;Потім буде запізно&#8221;. Міністр оборони закликав США, Канаду та Британію збільшити військову допомогу Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав США, Канаду та Велику Британію оперативно надати військову допомогу Україні для стримання російської агресії. 

Про це він сказав у інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail.

За його словами, Україні потрібна «швидка відповідь» з боку союзників, яка б допомогла їй розв’язати проблему нестачі воєнної техніки. Він наголосив, що важливим буде розміщення американських, британських та канадських солдатів у тих місцях, де Росія зможе їх побачити.

Було б добре, якби канадські інструктори… були розміщені у Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїному. Разом із представниками Великої Британії, США, на двосторонніх платформах, без НАТО. Над цими територіями повинні майоріти три прапори – прапор Канади, прапор США та прапор Великої Британії. Те, що ви тут, було б також хорошим знаком для росіян.

Олексій РезніковМіністр оборони України

Він сказав, що бачить розкол серед країн НАТО, коли справа заходить про підтримку України, і За його словами, Канада, США та Великобританія були більш схильні кидати виклик агресивній поведінці Путіна, у той час, як такі країни, як Німеччина та Франція вагалися, бо були стурбовані збереженням своїх економічних відносин з Росією.

“Я думаю, що англо-саксонські союзники більші реалісти та розуміють всі ризики”, – сказав міністр, додавши, що Польща та Литва також добре підтримували Україну, оскільки мають власну історію з Росією.

6 декабря, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина
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