“Потім буде запізно”. Міністр оборони закликав США, Канаду та Британію збільшити військову допомогу Україні

Про це він сказав у інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail.

За його словами, Україні потрібна «швидка відповідь» з боку союзників, яка б допомогла їй розв’язати проблему нестачі воєнної техніки. Він наголосив, що важливим буде розміщення американських, британських та канадських солдатів у тих місцях, де Росія зможе їх побачити.

Було б добре, якби канадські інструктори… були розміщені у Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїному. Разом із представниками Великої Британії, США, на двосторонніх платформах, без НАТО. Над цими територіями повинні майоріти три прапори – прапор Канади, прапор США та прапор Великої Британії. Те, що ви тут, було б також хорошим знаком для росіян. Олексій РезніковМіністр оборони України

Він сказав, що бачить розкол серед країн НАТО, коли справа заходить про підтримку України, і За його словами, Канада, США та Великобританія були більш схильні кидати виклик агресивній поведінці Путіна, у той час, як такі країни, як Німеччина та Франція вагалися, бо були стурбовані збереженням своїх економічних відносин з Росією.

“Я думаю, що англо-саксонські союзники більші реалісти та розуміють всі ризики”, – сказав міністр, додавши, що Польща та Литва також добре підтримували Україну, оскільки мають власну історію з Росією.