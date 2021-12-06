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Олден Эренрайк и Фиби Дайневор сыграют в драме «Честная игра»

Олден Эренрайк и Фиби Дайневор сыграют в драме "Честная игра"

Звезда популярного сериала Netflix «Бриджертоны» Фиби Дайневор и Олден Эренрайк, известный по роли молодого Хана Соло («Хан Соло: Звездные Войны. Истории»), вместе сыграют в драме «Честная игра» (Fair Play).

Постановкой картины по своему оригинальному сценарию займется Хлоя Домон («Кларисса»).

В центре сюжета окажется молодая женщина, чье повышение по карьерной лестнице в инвестиционной компании не лучшим образом сказывается на личных отношениях с возлюбленным. Проблема стремительно развивается и может иметь далекоидущие последствия, которые гораздо серьезнее и страшнее разрыва помолвки с любимым человеком.

Съемки начнутся уже в январе и пройдут на территории Сербии. Даты выхода проекта пока нет.

6 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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