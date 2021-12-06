Олден Эренрайк и Фиби Дайневор сыграют в драме «Честная игра»

Звезда популярного сериала Netflix «Бриджертоны» Фиби Дайневор и Олден Эренрайк, известный по роли молодого Хана Соло («Хан Соло: Звездные Войны. Истории»), вместе сыграют в драме «Честная игра» (Fair Play).

Постановкой картины по своему оригинальному сценарию займется Хлоя Домон («Кларисса»).

В центре сюжета окажется молодая женщина, чье повышение по карьерной лестнице в инвестиционной компании не лучшим образом сказывается на личных отношениях с возлюбленным. Проблема стремительно развивается и может иметь далекоидущие последствия, которые гораздо серьезнее и страшнее разрыва помолвки с любимым человеком.

Съемки начнутся уже в январе и пройдут на территории Сербии. Даты выхода проекта пока нет.