Новый фильм Спилберга одобрили не все — попытка римейка «Вестсайдской истории» пока еще ен провалилась в прокате, но все идет именно к тому, что кассу она не соберет.

Премьера нового творения Стивена Спилберга — «Вестсайдской истории» — была давно ожидаема критиками и поклонниками режиссера по всему миру. Но в результате мнения по поводу кинокартины разделились.

Пока большинство хвалит новую интерпритацию сюжета о запретной любви Ромео и Джульетты, нашлись и те, кто не разделил всеобщий энтузиазм.

Так, автор сайта Little White Lies Дэвид Дженкинс не оценил стиль картины и «химию» между актерами.

«Это редкая осечка для режиссера, который всегда был в авангарде кинематографических инноваций», — заявил он.

Нападкам также подвергся исполнитель главной мужской роли Энсел Элгорт. По мнению критика Алекса Дауда, актер не передает в полной мере «безрассудную страсть своего персонажа».