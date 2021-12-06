Нападение России на Украину — расстановка сил и почему США окажут максимальную поддержку

Второй месяц уже западные разведки подтверждают высокую активность российских войск возле границ Украины. Их концентрация и структура, а также вся система текущей логистики говорят о том, что Россия готовит нападение на Украину, используя значительные силы. Сложно сейчас сказать, пугают ли кремлевские стратеги весь мир, или у Путина есть сильное желание окончательно решить «украинский вопрос» раз и навсегда. Вот только «раз и навсегда» уже не получится — поезд ушел. Дальше только издержки.

Задачи Кремля и реальные возможности.

Кремль хотел бы конечно же повлиять на движение Украины в сторону цивилищованного мира. Потеря Украины для Кремля очень болезненна, она ставит крест на восстановлении СССР-2, о чем мечтают в кабинетах чекистов, которые захватили власть в России. Но даже 5-я колонна в Украине, которая находится на щедром содержании Кремля, уже не способна изменить дискурс. БОлее 55% украинцев хотят вступления в НАТО по последним опросам. А вступления в ЕС жаждет еще большее число граждан государства и эта цифра с каждым годом растет. А значит для Кремля есть только один вариант — военное решение вопроса и принудитлеьно расширение Империи за счет захвата украинских земель. Первая попытка была в 2014-2015 году в рамках плана создания «Новороссии». План провалился, но привел к появлению сепаратистского анклава и захвату Крыма российскими военными. Однако в отдаленной перспективе это «чемодан без ручки», который тянет Россию все больше и больше на дно. Где-то на горизонте уже маячит тот день, когда захваченное придется возвращать, а потери от приобретения уже сейчас перевешивают здравый смысл.

Значит все же — война. Но способна ли Россия выиграть в этой войне сейчас? Ответим сразу — нет. И обоснуем.

Тезисно — необходимы колоссальные силы для того, чтобы занять хоть сколько-нибудь значимые территории, а еще большие — удержать их. Согласно прогнозу ГШ ВСУ, от 2014 года, в случае полномасштабной агрессии Кремля в Украину, взаимные потери обеих сторон должны были составлять от 1000 военнослужащих в день для каждой из сторон. При этом армия Украины имела готовность вести военные действия на тот момент более месяца, до истощения основных запасов боеприпасов и военной техники. Но тогда не было ни оперативного ни стратегического резерва, боеспособных частей у украинской армии было не более 80-90 тысяч суммарно.

Согласно данным журнала Воздушные Силы, Армейская авиация и авиация Флота Украины располагают 285 летательными аппаратами.

Бомбардировщик Су-24.

В их составе Истребители Су-27, МиГ-29, бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, транспортные самолеты Ил-76, Ан-24/26, Ан-70, разведывательные самолеты Ан-30, амфибии Бе-12, учебно-тренировочные Л-39, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-14, Ми-2, Ка-27 и Ка-226.

На данный момент Украина имеет более 150 тысяч боеспособных военных, в два раза больше артиллерии и до 250 ударных самолетов и вертолетов. Помимо этого по неподтвержденным данным, на вооружении украинской армии имеется также около 100 ПТРК «Джавелин», до 30 БПЛА «Байрактар», несколько сотен современных гранатометных систем западного образца и до 300 современных ПТРК украинского производства, не считая весьмо большого числа и более старых моделей, таких как «Фагот», «Конкурс», и «Штурм».

Что же касается ПВО, то лишь только на Донбассе один залп зенитных система составляет около 800 единиц. А это — 800 пораженных целей.

Оперативный резерв армии Украины — порядка 150 000 подготовленных и прошедших военные действия резервистов. Суммарно ВСУ и нацгвардия имеют более чем 2000 боеспособных танков и около 4000-5000 БТР, БМП и других бронированных машин.

План генштаба армии России, рассекреченный в 2016 году, предполагал, что для захвата Левобережной Украины будет достаточно 35 батальонно-тактических групп при поддержке авиации и стратегической ракетно-артиллерийской компоненты. Но реальность оказалась плачевной. Использование 25 батальонно-тактических групп позволило только с большими жертвами захватить и закрепиться на территории части Донбасса. Потери лишь при многочисленных штурмах Донецкого аэропорта составили около 1000 боевиков и военнослужащих РФ. Дебальцево обошлось примерно в 1500-1700 человек прямых потерь, при том, что потери ВСУ были в 4 раза меньше.

Напомним также, что используя 25 БТГ, Россия смогла выбить только до 20% всей бронетанковой техники Украины и до 12-15% самолетов и вертолетов. Причем большая часть была потеряна из-за неправильной тактики применения техники в начальный период. В последствии потери были меньшими в разы.

Новый план Кремля предполагает использование примерно в 100-175 БТГ для проведения масштабной военной кампании против Украины. Он подразумевает захват около 300 тысяч квадратных километров территории и надежду на блицкриг и быструю капитуляцию руководства украинского государства. Теперь же суточные потери обеих сторон в связи с резко возросшей концентрацией войск оцениваются в 2000/сутки. ВСУ смогут вести активные боевые действия в периоде до 2-х месяцев, под защитой разветвленной ПВО, при наличии большого числа противотанковых средств, отлично подготовленных военных. ВСУ имеет запасы высокоточного оружия, дальностью до 120 км в количестве до 1000 единиц суммарно, подготовленную артиллерию, спецназ, имеющий опыт диверсионной и штурмовой деятельности в глубоком тылу противника.

Цена такой атаки для России будет неимоверно тяжелой — до 30 000 только убитыми в течении трех недель.

С учетом того, что оперативный резерв и территориальная оборона будут отмасштабированы необходимым образом, общая численность сил обороны Украины (с учетом в том числе нацгвардии ) может составить более 400 тысяч личного состава. Россия не сможет сокрушить такую силу, даже увеличив численность войск у границ Украины вдвое от текущего состояния. И стоить напомнить, что с 1945 года русские никогда не воевали с многомиллионным государством, которое имеет подобную армию. Одно дело — атаки на территории с «ноготок», но совсем другое — глубоки операции сквозь эшелонированную ПВО и территории с оперативными резервами, противотанковой обороной и артиллерией.

Общий вывод — сотрясание воздуха и попытка показательного самоубийства.

Кремлю и Путину не в первый раз доводится пугать Запад и Украину, продавая воздух. Сейчас мы наблюдаем еще одну масштабную попытку запугать партнеров Украины и само руководство украинского государства большой войной. Но окно возможностей закрывается. Даже не смотря на слабость текущего украинского руководства, вона маловероятна. Гигантские военные и экономические потери могут привести к глубокому упадку, и дальнейшему распаду самой России.

Интересно, что западные СМИ последние события оценивают как результат полного провала международной политики России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров продемонстрировал на встрече ОБСЕ в Стокгольме «полный провал российской политики», пишет портал Dagens Industri