Нападение России на Украину — расстановка сил и почему США окажут максимальную поддержку

Второй месяц уже западные разведки подтверждают высокую активность российских войск возле границ Украины. Их концентрация и структура, а также вся система текущей логистики говорят о том, что Россия готовит нападение на Украину, используя значительные силы. Сложно сейчас сказать, пугают ли кремлевские стратеги весь мир, или у Путина есть сильное желание окончательно решить «украинский вопрос» раз и навсегда. Вот только «раз и навсегда» уже не получится — поезд ушел. Дальше только издержки.
Задачи Кремля и реальные возможности.
Кремль хотел бы конечно же повлиять на движение Украины в сторону цивилищованного мира. Потеря Украины для Кремля очень болезненна, она ставит крест на восстановлении СССР-2, о чем мечтают в кабинетах чекистов, которые захватили власть в России. Но даже 5-я колонна в Украине, которая находится на щедром содержании Кремля, уже не способна изменить дискурс. БОлее 55% украинцев хотят вступления в НАТО по последним опросам. А вступления в ЕС жаждет еще большее число граждан государства и эта цифра с каждым годом растет. А значит для Кремля есть только один вариант — военное решение вопроса и принудитлеьно расширение Империи за счет захвата украинских земель. Первая попытка была в 2014-2015 году в рамках плана создания «Новороссии». План провалился, но привел к появлению сепаратистского анклава и захвату Крыма российскими военными. Однако в отдаленной перспективе это «чемодан без ручки», который тянет Россию все больше и больше на дно. Где-то на горизонте уже маячит тот день, когда захваченное придется возвращать, а потери от приобретения уже сейчас перевешивают здравый смысл.
Значит все же — война. Но способна ли Россия выиграть в этой войне сейчас? Ответим сразу — нет. И обоснуем.
Тезисно — необходимы колоссальные силы для того, чтобы занять хоть сколько-нибудь значимые территории, а еще большие — удержать их. Согласно прогнозу ГШ ВСУ, от 2014 года, в случае полномасштабной агрессии Кремля в Украину, взаимные потери обеих сторон должны были составлять от 1000 военнослужащих в день для каждой из сторон. При этом армия Украины имела готовность вести военные действия на тот момент более месяца, до истощения основных запасов боеприпасов и военной техники. Но тогда не было ни оперативного ни стратегического резерва, боеспособных частей у украинской армии было не более 80-90 тысяч суммарно.
Согласно данным журнала Воздушные Силы, Армейская авиация и авиация Флота Украины располагают 285 летательными аппаратами.
В их составе Истребители Су-27, МиГ-29, бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, транспортные самолеты Ил-76, Ан-24/26, Ан-70, разведывательные самолеты Ан-30, амфибии Бе-12, учебно-тренировочные Л-39, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-14, Ми-2, Ка-27 и Ка-226.
На данный момент Украина имеет более 150 тысяч боеспособных военных, в два раза больше артиллерии и до 250 ударных самолетов и вертолетов. Помимо этого по неподтвержденным данным, на вооружении украинской армии имеется также около 100 ПТРК «Джавелин», до 30 БПЛА «Байрактар», несколько сотен современных гранатометных систем западного образца и до 300 современных ПТРК украинского производства, не считая весьмо большого числа и более старых моделей, таких как «Фагот», «Конкурс», и «Штурм».
Что же касается ПВО, то лишь только на Донбассе один залп зенитных система составляет около 800 единиц. А это — 800 пораженных целей.
Оперативный резерв армии Украины — порядка 150 000 подготовленных и прошедших военные действия резервистов. Суммарно ВСУ и нацгвардия имеют более чем 2000 боеспособных танков и около 4000-5000 БТР, БМП и других бронированных машин.
План генштаба армии России, рассекреченный в 2016 году, предполагал, что для захвата Левобережной Украины будет достаточно 35 батальонно-тактических групп при поддержке авиации и стратегической ракетно-артиллерийской компоненты. Но реальность оказалась плачевной. Использование 25 батальонно-тактических групп позволило только с большими жертвами захватить и закрепиться на территории части Донбасса. Потери лишь при многочисленных штурмах Донецкого аэропорта составили около 1000 боевиков и военнослужащих РФ. Дебальцево обошлось примерно в 1500-1700 человек прямых потерь, при том, что потери ВСУ были в 4 раза меньше.
Напомним также, что используя 25 БТГ, Россия смогла выбить только до 20% всей бронетанковой техники Украины и до 12-15% самолетов и вертолетов. Причем большая часть была потеряна из-за неправильной тактики применения техники в начальный период. В последствии потери были меньшими в разы.
Новый план Кремля предполагает использование примерно в 100-175 БТГ для проведения масштабной военной кампании против Украины. Он подразумевает захват около 300 тысяч квадратных километров территории и надежду на блицкриг и быструю капитуляцию руководства украинского государства. Теперь же суточные потери обеих сторон в связи с резко возросшей концентрацией войск оцениваются в 2000/сутки. ВСУ смогут вести активные боевые действия в периоде до 2-х месяцев, под защитой разветвленной ПВО, при наличии большого числа противотанковых средств, отлично подготовленных военных. ВСУ имеет запасы высокоточного оружия, дальностью до 120 км в количестве до 1000 единиц суммарно, подготовленную артиллерию, спецназ, имеющий опыт диверсионной и штурмовой деятельности в глубоком тылу противника.
Цена такой атаки для России будет неимоверно тяжелой — до 30 000 только убитыми в течении трех недель.
С учетом того, что оперативный резерв и территориальная оборона будут отмасштабированы необходимым образом, общая численность сил обороны Украины (с учетом в том числе нацгвардии ) может составить более 400 тысяч личного состава. Россия не сможет сокрушить такую силу, даже увеличив численность войск у границ Украины вдвое от текущего состояния. И стоить напомнить, что с 1945 года русские никогда не воевали с многомиллионным государством, которое имеет подобную армию. Одно дело — атаки на территории с «ноготок», но совсем другое — глубоки операции сквозь эшелонированную ПВО и территории с оперативными резервами, противотанковой обороной и артиллерией.
Общий вывод — сотрясание воздуха и попытка показательного самоубийства.
Кремлю и Путину не в первый раз доводится пугать Запад и Украину, продавая воздух. Сейчас мы наблюдаем еще одну масштабную попытку запугать партнеров Украины и само руководство украинского государства большой войной. Но окно возможностей закрывается. Даже не смотря на слабость текущего украинского руководства, вона маловероятна. Гигантские военные и экономические потери могут привести к глубокому упадку, и дальнейшему распаду самой России.
Интересно, что западные СМИ последние события оценивают как результат полного провала международной политики России.
Лавров анонсировал новый пакт безопасности, который «Западу придется принять». Ключевой пункт этого документа — гарантия для России, что НАТО не будет расширяться. В Швеции эту инициативу резко раскритиковали, указав, что Лавров «представляет страну, экономика которой меньше, чем у Скандинавии».
«После 30 лет глобализации мир не знает ни одного российского бренда. Даже водка на мировых барных стойках не русская… Единственное, что Россия действительно умеет экспортировать, — это угрозы и страх. Россия — страна, которая чувствует себя в безопасности среди запуганных и слабых соседей», — говорится в статье.
Жалобы на расширение НАТО — один из примеров слабости России, считают обозреватели.
«России не удается привлечь ни одного добровольного союзника. Каждый, у кого есть шанс, ищет союза с западными демократиями», — отмечает издание.
Воевать с многомиллионным государством, у которого есть много союзников, трудно будет отсталой стране, находящейся в изоляции от международного сообщества. Даже в ООН, даже Китай проголосует против явной агрессии России. Война против Украины сейчас — это показательное самоубийство.
Почему США будут активно помогать Украине.
В США и среди их союзников рассматривается вариант усиленной военной помощи Украине и серьезные санкции против Кремля и России в случае агрессии. Военная, уже согласованная компонента может включать поставки нескольких сотен комплексов ПТРК «Джавелин» и ПЗРК «Стингер», легкие РПГ и СПГ с современными кумулятивными боеприпасами, полевые минометы. Как дополнительный фактор — ЗРК средней дальности NASAMS , которые очень неплохо себя зарекомендовали. В последней версии даже перехватывают «Искандеры».
В экономической плоскости рассматривается отключение России от прямых международных платежей, арест долговых обязательств и ряда счетов компаний на Западе. В дополнение — эмбарго на поставки нефти, заморозка «Северного Потока-2», заморозка акций «Газпрома» и «Роснефти» на торгах. Эмбарго на поставки значимой стратегической продукции и товаров в Россию.
Не будем углубляться дальше в текущую расстановку сил. Выше сказанного уже достаточно, чтобы понять — Кремль фактически на данный момент уже проиграл гипотетическую войну с Украиной. У него явно не хватает ни сил, ни средств, ни дипломатических механизмов для этого. На днях Байден заявил перед возможными переговорами с Путиным, что не признает ничьи «красные линии». Таким образом он отреагировал на последнее заявление из Москвы. Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» заявил, что «красные линии» в отношении Украины, это ее будущее вступление в НАТО.
Для Байдена и союзников США важно после ухода из Афганистана подтвердить свой статус высокой роли в международной дипломатии и влиянии. Ни для кого не секрет — за событиями в Украине сейчас активно наблюдает Китай, который рассматривает аналогичные планы аннексии Тайваня. С интересом за происходящим следит и Иран, который имеет территориальные интересы в Ираке и более далекой Сирии. В Вашингтоне вполне обосновано предполагают, что пассивная позиция в украино-российском конфликте и уступки сейчас могут сработать как «эффект домино» в международной политике. И именно по этой причине и именно сейчас основные западные союзники Украины не отступят
Таким образом коллективный Запад уже ответил на угрозу России и Кремля. Ответил кратко и по-сути — «ваш поезд уже ушел».
И стоит отметить, что «поезд ушел» еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.
Виталий Рождаев, Виктор Шевчук. «Русский Еврей»
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