Machine Gun Kelly представил странную коллекцию лаков для ногтей

Колсон Бэйкер, он же рэпер и актер Machine Gun Kelly, выпустил собственную коллекцию лаков для ногтей UN/DN LAQR. Вчера в Голливуде прошла вечеринка в честь запуска.

Возлюбленный Меган Фокс позиционирует свою коллекцию как «не имеющую гендера» и говорит о ней так:

Я не люблю ограничиваться только одеждой, когда речь идет о самовыражении. Лак для ногтей — это тоже способ выразить свою индивидуальность, сегодня я с его помощью могу сказать что-то одно, завтра — что-то другое. Меняя цвет ногтей, я как будто делюсь своими мыслями, и у каждого оттенка свое настроение.

Коллекция лаков от Machine Gun Kelly

Сам Колсон рассказывает, что еще в юности начал экспериментировать с цветными лаками. Для вечеринки по случаю запуска коллекции, кстати, он предпочел насыщенный розовый оттенок, как и Меган Фокс, которая пришла его поддержать. Более того, свои мизинцы влюбленные соединили цепочкой, так что были в этот вечер неразлучны в прямом смысле слова.