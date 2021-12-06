Китайский луноход обнаружил загадочную аномалию в форме куба на Луне

Китайский луноход обнаружил загадочную аномалию в форме куба на обратной стороне Луны. Следующие 2-3 месяца луноход потратит на его исследование.

Странное «сооружение» по словам китайских исследователей случайно попало в длиннофокусный объектив лунохода и расстояние позволит добраться к нему в течении ближайшего месяца.



«Похоже на куб или небольшой домик» — ученые пока не придумали название аномалии, но не исключают, что она искусственного происхождения. Это может быть также и ранее сброшенный на поверхность Луны исследовательский аппарат, который пока не идентифицировали.

Другой вариант объяснения — странный валун, который возник в результате удара о поверхность метеорита.