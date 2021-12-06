Из Windows 11 уберут особенность, которая сильно раздражала пользователей — ранее ее не могли убрать два месяца.

Американский IT-гигант Microsoft решил упростить смену браузера по умолчанию в операционной системе Windows 11.

Изменения были замечены в тестовой сборке операционной системы под номером 22509, которая пока доступна участникам инсайдерской программы. Теперь выбрать браузер можно одним нажатием, как это работает на Windows 10.

Ранее в компании серьезно усложнили этот процесс в новой версии ОС, и в результате столкнулись с жалобами пользователей.

Напомним, что 4 октября 2021 года Microsoft выпустила новую операционную систему (ОС) Windows 11, причем на день раньше срока.

При этом минимальные требования Microsoft к компьютерам для Windows 11 стали строже. Установить новую ОС получится на машину с процессором Intel Core 8-го поколения или Ryzen 2000 и новее. Кроме того, для нее потребуются 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.