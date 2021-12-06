ЕС продлил еще на год санкции против России за нарушения прав человека

Совет ЕС продлил на год — до 8 декабря 2022 года — санкции за нарушения прав человека, в том числе против граждан России и Китая.

В списке оказались граждане Китая, «за нарушения прав уйгурского населения», России, «за репрессии против ЛГБТ в Чечне», а также Ливии, КНДР, Южного Судана и Эритреи.

В России санкции продолжат действовать в отношении 14 человек и четырех структур, и под них подпадают, в частности, бывший директор ФСИН Александр Калашников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор РФ Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Санкционный режим ЕС подразумевает запрет на путешествия, а также замораживание активов как физических, так и юридических лиц.

Напомним также, ранее МИД Великобритании обнародовал доклад по ситуации с правами человека в 31 стране. Россия в этом документе отнесена в категорию стран, «вызывающих беспокойство».

Согласно материалам доклада, в РФ подвергаются враждебному обращению представители сексуальных меньшинств. Кроме того, ведется преследование «Свидетелей Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Также аналитики британского МИД зафиксировали ограничение деятельности организаций гражданского общества, независимых СМИ и деятелей оппозиции со стороны российских властей.

В частности, в докладе отмечается внесение поправок в законодательство РФ, которые расширяют сферу действия закона о нежелательных организациях. В результате внесения этих поправок «определенным оппозиционным движениям было запрещено участвовать в выборах в Государственную думу в сентябре», подчеркивается в документе.

Кроме того, ведомство указало на судебные преследования, которые аналитики сочли политически мотивированными, в частности отказ властей РФ от исполнения решения ЕСПЧ об освобождении оппозиционера Алексея Навального в связи с риском для его здоровья.