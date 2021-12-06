Джаред Лето впервые предстал в образе вампира в трейлере «Морбиуса»

В рамках фестиваля CCXP в Бразилии студия Sony показала второй трейлер грядущего фильма «Морбиус». Главную роль в ленте о вампире-антигерое досталась Джареду Лето.

Трейлер впервые показал, как доктор Морбиус превращается в смертоносного вампира. До этого внешность монстра была раскрыта лишь частично.

По сюжету фильма доктор Морбиус страдает от неизлечимой болезни и всеми силами пытается найти лекарство. Ученому это все же удается, но есть «побочный эффект» — Морбиус начинает превращаться в жестокого кровопийцу.

Мировая премьера «Морбиуса» состоится 28 января 2022 года, а до России лента доберется на день раньше.