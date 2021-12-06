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Британская больница вызвала саперов из-за пациента с артиллерийским снарядом в прямой кишке

Очень странная история произошла в Британии с одним из пациентов клиники.
Глостерширская королевская больница вызвала специалистов по разминированию после того, как в отделение поступил пациент, у которого в прямой кишке застрял артиллерийский снаряд времен Второй мировой. Об этом пишет Insider.

Британец рассказал, что противотанковый снаряд диаметром пять сантиметров — часть его военной коллекции. По словам мужчины, он поскользнулся и упал анусом на боеприпас.

Медики извлекли снаряд до прибытия саперов. Специалисты заключили, что он недействующий — угрозы для окружающих нет.

На извлечение различных предметов из прямой кишки пациентов Великобритания ежегодно тратит 340 тысяч фунтов стерлингов.

6 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости

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