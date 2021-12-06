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Более чем 100 турецким адмиралам предъявили обвинение по делу о конвенции Монтре

Генеральная прокуратура Анкары подготовила обвинительное заключение в отношении более чем 100 отставных адмиралов, поддержавших конвенцию Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По его данным, обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы, дело направлено в суд. Согласно обвинительному заключению, адмиралы вступили в преступный сговор против конституционного строя.

В начале апреля 104 адмирала в отставке опубликовали письмо, в котором назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы. Также они посчитали неприемлемыми споры о пересмотре соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который пойдет в обход пролива Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Позже были задержаны десять адмиралов, подписавших письмо.

Канал «Стамбул» предполагает возможность прохождения из Мраморного моря в Черное 85 тысяч судов ежегодно. Строительство объекта планируется завершить в 2023 году. Стоимость соответствующих работ оценивается в 10 миллиардов долларов. На «Стамбул» не будет распространяться конвенция Монтре.

Конвенция Монтре предусматривает ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе проливов в мирное время, которые обязаны соблюдать нечерноморские страны.

6 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости

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