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Адель собирается замуж

«Родственная душа»: певица Адель собирается замуж

Певица Адель призналась, что брак наполняет ее чувством безопасности. При том что артистке пришлось развестись со своим мужем, она убеждена, что готова вновь вступить в долгосрочный союз.

На данный момент она встречается с Ричем Полом, агентом баскетбольной суперзвезды Леброна Джеймса. В своем новом альбоме Адель раскрывает тему разрыва отношений. Около семи лет обладательница премии «Грэмми» была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки.

«Главное, что нужно сделать, — сесть вдвоем, как два взрослых человека, и обсудить тот факт, что ваши дороги расходятся. Это нужно делать в спокойном и уважительном ключе, иначе ничего не выйдет… «Мы очень сильно любим друг друга, но мы не сможем построить будущее». Настрой должен быть таким», — приводит слова звезды Hollywood Life.

Ранее Адель признавалась, что встретила в новом бойфренде «родственную душу».

6 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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