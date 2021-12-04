В США собрали первую серийную модернизированную термоядерную бомбу

Сборка первой серийной модернизированной термоядерной бомбы B61-12 успешно завершена. Как сообщает американское национальное управление по ядерной безопасности, полномасштабное серийное производство боеприпаса начнется в мае 2022 года и завершится в 2026 финансовом году.

Термоядерные бомбы B61 стоят на вооружение США с 1968 года, сегодня — в модификациях B61-3, B61-4, B61-7 и B61-11. B61-3 и B61-4 — тактические боеприпасы, они используются на истребителях F-15E и F-16C. А B61-7 и B61-11 считаются стратегическими и применяются на бомбардировщиках B-2 и B-52. Но хотя модификаций у B61 большое разнообразие, существенных изменений она не претерпевала.

B61-12 разрабатывают с 2012 года, а в 2018 году американское управление по ядерной безопасности защитило ее проект. Модернизированная бомба должна будет заменить B61-3, B61-4 и B61-7 на вооружении американских военных. Она получит боевую часть мощностью 50 килотонн и станет корректируемой: на нее установят управляемые хвостовые рули, которые позволят существенно увеличить точность. Одновременно с этим боеприпас лишится парашютной системы.

Техасский завод «Пэнтекс» должен был начать выпускать B61-12 в 2018 году, но национальное управление по ядерной безопасности пришло к выводу, что ряд готовых запчастей в их конструкции не долговечен. Поэтому производство отсрочили, чтобы найти подходящие по сроку службы запчасти и их испытать. Фактически B61-12 не будут создавать с нуля, в них будут переделывать другие B61 разных версий.

Американское национальное управление по ядерной безопасности 2 декабря сообщило, что первая серийная B61-12 сошла с конвейера 23 ноября. Полномасштабное серийное производство термоядерных бомб должно начаться в мае следующего года и завершиться к 2026 году. После принятия на вооружение модернизированные боеприпасы должны будут прослужить по меньшей мере 20 лет.