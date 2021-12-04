Татаров, Єрмак та Демченко: ексрозвідник заявив про групу “кротів” в Офісі президента

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив колишній начальник 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ Роман Червинський.

Він наголосив, що чиновники з Банкової бояться зіпсувати власні стосунки з Росією і працюють на Москву.

Мені здається, що в Офісі панує атмосфера, в якій вони вважають, що діють правильно. Вони бояться посваритися з Росією. Там не один кріт, а просто така ціла група людей. Татаров, Єрмак, Демченко. Коли Бурба в останній день намагався зʼясувати, хто був зрадником і планував провести розслідування, то Демченко його відвів в бік і каже: “Для чого ти це робив, ти хотів, щоб російські танки були у Києві?”. Тобто вони тримають у страху самого президента, який за родом передової діяльності не розбирається у нюансах. Роман ЧервінськийЕксрозвідник та учасник спецопераці із затримання вагнерівців

Червінський звинуватив низку чиновників з оточення президента Володимира Зеленського у підривній діяльності та заявив, що здивований новими призначеннями Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Призначають людей, які перескакують через 9-10 ступенів проходження служби. Люди, які не мають досвіду керівних посад, вони призначаються на найвищі посади. В результаті цього відбуваються страшні речі, про які ми не можемо зараз говорити Роман ЧервінськийЕксрозвідник та учасник спецопераці із затримання вагнерівців

Він підкреслив на необхідності завершити розслідування “вагнергейту” та натякнув, що за результатами слідства хтось може опинитися в Росії.

“Якщо не терористи, то наші зрадники мають бути виявлені… Мені це нагадує 2014 рік. Коли наш міністр оборони виявився громадянином Росії та голова СБУ, який керував при мені, виявився в Росії. У мене зараз склалося таке враження, якщо ми доведемо все-таки цю ситуацію до кінця – хтось опиниться в Росії“, – наголосив Червінський.