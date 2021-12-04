 
«  
  »

Россиян планируют ограничить в использовании личных автомобилей

Транспортная стратегия России до 2035 года ограничит использование личных автомобилей.

Транспортная стратегия России до 2035 года ограничит российских граждан в использовании личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Как предполагается, в результате автомобилисты будут меньше вредить экологии, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что согласно стратегии, будет минимизировано использование автомобилей с неэкологичными двигателями, а также планируется установить «цифровой контроль» за дорожным шумом и нарастить число заправок для электромобилей более чем в тысячу раз.

Вместе с тем владельцам автомобилей с бензиновыми двигателями предложат рассмотреть возможность «совместного использования транспортных средств» с другими гражданами.

Информация об утверждении транспортной стратегии была опубликовано на сайте правительства. При этом сама стратегия, которая появится позже, носит рамочный характер и содержит долгосрочные планы по развитию транспорта на будущие 15 лет. На ее реализацию планируется выделить 60 триллионов рублей.

4 декабря, 2021 | Category: Новости, Россия
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  