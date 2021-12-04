Россиян планируют ограничить в использовании личных автомобилей

Транспортная стратегия России до 2035 года ограничит использование личных автомобилей.

Транспортная стратегия России до 2035 года ограничит российских граждан в использовании личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Как предполагается, в результате автомобилисты будут меньше вредить экологии, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что согласно стратегии, будет минимизировано использование автомобилей с неэкологичными двигателями, а также планируется установить «цифровой контроль» за дорожным шумом и нарастить число заправок для электромобилей более чем в тысячу раз.

Вместе с тем владельцам автомобилей с бензиновыми двигателями предложат рассмотреть возможность «совместного использования транспортных средств» с другими гражданами.

Информация об утверждении транспортной стратегии была опубликовано на сайте правительства. При этом сама стратегия, которая появится позже, носит рамочный характер и содержит долгосрочные планы по развитию транспорта на будущие 15 лет. На ее реализацию планируется выделить 60 триллионов рублей.