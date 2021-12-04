Алек Болдуин описал детали трагедии на съемках Предыдущая запись » Мадонна удивила фанатов эпатажными фото Американская певица Мадонна удивила поклонников смелыми снимками с вечеринки в Лондоне. Серию фото она опубликовала в Instagram. 63-летняя исполнительница предстала перед камерой в черном корсете, мини-юбке, сетчатых колготках и туфлях на высоких каблуках. Эпатажный образ дополнили солнцезащитные очки, красные перчатки и украшения. На одном из фото, сидя рядом с фотографом Мертом Аласом и певицей Дуа Липой, звезда высоко подняла ногу. Не все поклонники оценили раскованность певицы. Некоторые сочли ее поведение вульгарным, однако большинство комментаторов поддержало Мадонну, назвав ее «королевой».