 
«  
  »

Мадонна удивила фанатов эпатажными фото

Мадонна удивила фанатов эпатажными фото

Американская певица Мадонна удивила поклонников смелыми снимками с вечеринки в Лондоне. Серию фото она опубликовала в Instagram.

63-летняя исполнительница предстала перед камерой в черном корсете, мини-юбке, сетчатых колготках и туфлях на высоких каблуках. Эпатажный образ дополнили солнцезащитные очки, красные перчатки и украшения.

На одном из фото, сидя рядом с фотографом Мертом Аласом и певицей Дуа Липой, звезда высоко подняла ногу.

Не все поклонники оценили раскованность певицы. Некоторые сочли ее поведение вульгарным, однако большинство комментаторов поддержало Мадонну, назвав ее «королевой».

4 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  