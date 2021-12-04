Мадонна удивила фанатов эпатажными фото

Американская певица Мадонна удивила поклонников смелыми снимками с вечеринки в Лондоне. Серию фото она опубликовала в Instagram.
63-летняя исполнительница предстала перед камерой в черном корсете, мини-юбке, сетчатых колготках и туфлях на высоких каблуках. Эпатажный образ дополнили солнцезащитные очки, красные перчатки и украшения.
На одном из фото, сидя рядом с фотографом Мертом Аласом и певицей Дуа Липой, звезда высоко подняла ногу.
Не все поклонники оценили раскованность певицы. Некоторые сочли ее поведение вульгарным, однако большинство комментаторов поддержало Мадонну, назвав ее «королевой».
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