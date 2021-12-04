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Энтузиаст воссоздал интерфейс Windows XP на базе Windows 10

Энтузиаст воссоздал интерфейс Windows XP на базе Windows 10 1803, пишет CNBC

По словам автора, в других существующих модах многое упущено. В этом же внимание уделено даже мельчайшим деталям.

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Энтузиасту удалось воссоздать саму оболочку Windows XP, её стандартные приложения, окно загрузки и даже меню выключения, фон которого сереет. Более того, в моде реализован специальный режим, который позволяет запускать несовместимые с Windows 10 приложения для Windows XP.

Единственные следы Windows 10 в данной модификации — «Настройки» в виде UWP-приложения, необходимого для работы системы, и «Защитник Windows» (правда, его удалось удалить из системного трея).

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4 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости
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