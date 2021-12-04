В работе Instagram произошел сбой Алек Болдуин описал детали трагедии на съемках » Арестованы родители подростка, устроившего стрельбу в школе Мичигана. Родители подростка, который открыл стрельбу в школе в Мичигане, арестованы по обвинению в непредумышленном убийстве. Они пытались скрыться от полиции. В субботу Джеймса и Дженнифер Крамбл обнаружили в подвале складского здания в Детройте. За информацию об их местонахождении была объявлена награда, после того как они не явились в суд в пятницу. Он обвиняются в игнорировании подозрительных знаков в поведении сына, который на этой неделе устроил стрельбу в школе, убив четырех человек и ранив семерых. Адвокат Крамбли заявил Би-би-си, что пара не скрывалась от правоохранительных органов. По его словам, они покинули город, после того, как их сын начал стрелять в школе, «для собственной безопасности». 15-летний Итан Крамбли открыл огонь по сокурсникам и учителям в своей школе в Оксфорде из пистолета своего отца, примерно в 60 км к северу от Детройта, во вторник, 30 ноября. В результате стрельбы убиты четверо учащихся: Тейт Майр, 16 лет, Мэдисин Болдуин, 17 лет, Хана Сент-Джулиана, 14 лет, и Джастин Шиллинг, 17 лет. Крамбли будут судить как совершеннолетнего по обвинению в терроризме, убийствах первой степени, нападениях с целью убийства и хранении огнестрельного оружия. Он не признает себя виновным. В чем обвиняют родителей? В пятницу главный прокурор округа Окленд Карен Макдональд признала, что случаи, когда родителей обвиняют в предполагаемом преступлении ребенка, в ее практике крайне редки. Однако поведение четы Крамбли перед стрельбой сына было более чем странным. Так, за несколько дней до стрельбы, мальчик с отцом пришли в магазин, где Джеймс Крамбли купил оружие, которое предположительно использовалось во время нападения. Позже в тот же день в социальной сети мальчика была опубликована фотография нового оружия его отца с подписью «моя новая красавица» и смайликами в виде сердца. Всего за день до стрельбы учительница рассказала, что видела, как Итан Крамбли ищет в интернете боеприпасы. Она сообщила об этом руководству школы и родителям мальчика. Узнав об инциденте, Дженнифер Крамбли написала своему сыну: «Ха-ха, я не злюсь на тебя. Тебе нужно научиться действовать так, чтобы тебя не поймали». А во вторник утром, за несколько часов до нападения, мистера и миссис Крамбли вызвали в школу на срочную встречу после того, как учителя обнаружили несколько рисунков Итана. На них было нарисовано оружие и окровавленные люди с подписями «Мысли не прекращаются», «Помогите мне», «Всюду кровь». По словам прокурора, мальчик также написал «Моя жизнь бесполезна» и «Мир мертв». Руководство школы сказали паре, что мальчику нужен психолог. Однако родители не забрали мальчика из школы, а также не поинтересовались, есть ли у него пистолет, и не обыскали его рюкзак. В тот же день в 13:22 миссис Крамбли написала своему сыну: «Итан, не делай этого». Через несколько минут ее муж позвонил в полицию и сообщил, что у него пропал пистолет. Но к этому моменту мальчик уже вышел из школьного туалета и открыл огонь по школьникам. Прокурор Макдональд заявила, что обвинение призвано привлечь Крамбли к ответственности, а также стать предупреждением для других владельцев оружия. «То, что родители могли читать написанное их ребенком, осознавая, что него есть доступ к огнестрельному оружию, преступно и бессовестно», — заявила прокурор Макдональд. Прокурор отметила, что пистолет был куплен на законных основаниях. При этом, по всей видимости, оружие хранилось в свободном доступе. Итан Крамбли достал его из незапертого ящика в спальне родителей и принес в школу.