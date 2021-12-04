Алек Болдуин описал детали трагедии на съемках

Американский актер и продюсер Алек Болдуин дал первое интервью телеканалу ABC после трагической смерти оператора Галины Хатчинс на съемках фильма Ржавчина. В беседе с журналистом Джорджем Стефанопулосом он рассказал свою версию случившегося, сообщает ВВС News.

Как утверждает актер, он не нажимал на спусковой крючок револьвера, из которого была убита Галина.

«Я не знаю, что произошло на площадке. Не знаю, как боевой патрон оказался в этом револьвере. Не знаю. Но я полностью поддерживаю меры, которые минимизируют повторение подобного», – отметил Болдуин.

По словам Алека, перед роковым выстрелом он выполнял указания Хатчинс.

«Она показала мне, как я должен держать револьвер для съемки под определенным углом… Я держал его так, как она попросила, револьвер был нацелен на нее ниже подмышки», – вспомнил актер.

Как заявил Болдуин, после этого он взвел курок револьвера, но намеренно не стрелял из него.

«Спусковой крючок нажат не был, я его не нажимал. Я взвел курок и спросил у нее: «ну как, видно меня, видно? Видно или нет? После этого я отпустил курок – и прозвучал выстрел», – поделился Алек.

Стефанопулос назвал полуторачасовую беседу с актером «глубоко эмоциональной и самой напряженной в его практике».

Сам Болдуин отметил, что трагедия на съемках Ржавчины – самое страшное, что с ним когда-либо происходило, и после этого ему «наплевать» на карьеру.

При этом актер подчеркнул, что не испытывает чувства вины.

«Я бы покончил с собой, если бы считал, что виноват, и такие вещи я просто так не говорю», – указал Алек.