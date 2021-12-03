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«Защитим Украину от российских провокаций»: премьер Канады пообещал помочь Зеленскому

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ситуацию на российско-украинской границе.

Как сообщается на сайте канадского премьера, стороны указали на «скопление российских военных рядом с Украиной» и «продолжение агрессивных действий РФ с целью дестабилизации».

Трюдо заверил Зеленского, что Канада будет поддерживать территориальную целостность Украины. Кроме того, он согласился с необходимостью деэскалации на Украине и пообещал, что совместно с партнерами поможет стране «противостоять провокациям РФ».

3 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Украина
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