Японцы вооружатся крылатыми ракетами дальностью более тысячи километров

Японские военные планируют вооружиться крылатыми ракетами с дальностью более тысячи километров. Как сообщает Nikkei, разработкой этих боеприпасов займется Mitsubishi Heavy Industries. Их можно будет запускать с земли, боевых самолетов и кораблей.

Сейчас на вооружении у Японии стоят ракеты, способные поражать цели на расстоянии 100-200 километров. Тем временем, ракетная программа его ближайших соседей — Китая и Южной Кореи — не стоит на месте. Сеул в мае отменил положение об ограничении дальности баллистических ракет до 800 километров. А Китай увеличил число баллистических ракет средней дальности, достигающих Японии и Гуама. Даже у Северной Кореи есть ракеты с дальностью более тысячи километров, одну из которых она испытала в сентябре.

До недавнего времени японские военные придерживались мнения, что смогут сбить атакующие ракеты. Но власти сменили стратегию, и премьер-министр Фумио Кисида положительно относится к возможности атаковать противников на их территории.

Газета Nikkei 1 декабря сообщила, что Токио планирует ко второй половине 2020-х вооружиться крылатыми ракетами дальностью более тысячи километров. Их разработает концерн Mitsubishi Heavy Industries. Предполагается, что новые боеприпасы можно будет запускать с земли, боевых самолетов и кораблей.

Министерство обороны Японии приступило к созданию наземной версии ракеты. Ее должны испытать к 2025 финансовому году. В 2022 финансовом году японские военные собираются приступить к тестированию авиационных и корабельных прототипов, испытания которых планируется завершить в 2026 и 2028 годах.