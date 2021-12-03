В России практически полностью арестовали руководство протестантских церквей

В подмосковном Раменском силовики пришли на пасторскую конференцию протестантских церквей «Нового поколения» и задержали до 200 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Как уточняет издание, полиция считает, что в религиозном собрании участвуют организации, признанные в России нежелательными и связанные с Латвией и Украиной.

Пришедшие полицейские уложили всех собравшихся на холодный пол лицом вниз, одного человека избили. По предварительным данным, задержаны от 100 до 200 человек.

В августе Генеральная прокуратура признала «нежелательными в России» четыре религиозные организации, которые связаны с Латвией и Украиной. Среди них оказались Международное христианское движение «Новое поколение» Евангельская христианская церковь «Новое Поколение», Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви «Новое Поколение» и Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж «Новое Поколение».