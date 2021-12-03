В Израиле разработали технологию, усиливающую действие противораковых препаратов

Исследователи факультета биотехнологии и пищевой инженерии Техниона совершили значительный прорыв в области иммунотерапии, инновационного медицинского подхода, который стал одним из самых многообещающих направлений в лечении рака. Этот подход основан на способности естественной иммунной системы уничтожать раковые клетки.

В основе новой разработки лежит белок TRAIL, который существует в естественной иммунной системе и может вызывать саморазрушение (апоптоз) раковых клеток. Еще одно преимущество этого белка состоит в том, что он действует селективно, то есть наносит вред только раковым клеткам. Применение белка TRAIL до сих пор было связано с различными техническими проблемами, но исследователи из Техниона нашли решение.

Их разработка основана на оригинальной технологии – платформе Nano-Ghosts. Платформа создается путем опустошения определенных биологических клеток (мезенхимальных стволовых клеток) таким образом, чтобы оставалась только клеточная мембрана.

Любое лекарство можно ввести в эту мембрану, и оно попадет прямо в кровоток. Поскольку естественная иммунная система рассматривает эти клетки как свои естественные клетки, она запускает их в пораженный участок тела. Достигнув злокачественной опухоли, которую эти клетки умеют распознавать, они разрушаются и вводят лекарство в опухолевые клетки. При этом лекарство не выделяется по пути и не наносит вред здоровым тканям.

Платформа для доставки лекарств, на внешнем слое которой находится активный белок, позволяет снизить дозу лекарства в миллион раз при сохранении того же лечебного эффекта.

Технология была проверена на раковых клетках человека, пересаженных мышам. По оценкам исследователей, новая стратегия, продемонстрированная на модели рака меланомы, будет эффективна и при других формах рака.

«Детали».