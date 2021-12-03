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В Австрии назначили нового канцлера

Новым канцлером Австрии назначен глава МВД Карл Нехаммер. Об этом сообщила сегодня телерадиокорпорация ORF.

Нынешний канцлер страны Александер Шалленберг, который не проработал и двух месяцев, оставит свой пост.

Вероятнее всего, Нехаммер также возглавит Австрийскую народную партию после отставки Себастьяна Курца, сообщают источники Salzburg24.

Ранее Шалленберг объяснил свое решение уйти с должности тем, что руководить правительством и Австрийской народной партией должен один человек.

Курц между тем полностью уходит из политики на фоне расследования дела о пособничестве коррупции и злоупотреблении доверием.

3 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости
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