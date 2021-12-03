У Зеленского попытались объяснить отсутствие госпереворота, запланированного на 1 декабря

«Когда все взгляды устремлены на «заговорщиков», им довольно неудобно под яркими софитами брутально захватывать «почту и телеграф», потому что такие действия возможны только врасплох, когда их никто не ожидает. Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться», — заявил Подоляк.

По его словам, стали очевидны интересы «политических и экономических деятелей», которые пытаются сделать ставку на протесты. Для существенной части старых элит важна попытка сохранить «коррупционный, клановый, олигархический» тип государства, считает Подоляк.

Он также отметил внимание Запада к происходящему. «Все это не могло не сказаться на том, какие организации и политики присутствовали вчера на улице, сколько вообще там было людей и чем закончилась эта акция», — заключил советник.

26 ноября Зеленский на пресс-конференции заявил, что, согласно полученной им информации, в стране 1 декабря планируется госпереворот, к чему причастен олигарх Ринат Ахметов. По словам Зеленского, окружение бизнесмена пытается втянуть его в войну с государством. Сам Ахметов назвал это абсолютной ложью.