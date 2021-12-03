США включили новый пакет санкций против Лукашенко и его окружения

В него вошли 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, меры введут против Дмитрия Лукашенко — среднего сына президента Белоруссии, который руководит спортивными проектами. Среди юридических лиц, против которых вводят санкции, — производители калийных удобрений, авиаперевозчик Transaviaexport, президентский спортивный клуб и туроператор «Центркурорт».

О том, что США в сотрудничестве с Европейским союзом готовят дополнительный пакет санкций в отношении Белоруссии, ранее заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, меры введут в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе, в эскалации которого виноват лично Александра Лукашенко.