Раввины выписали лицензию на убийство министра религий Матана Каханы за реформы кашрута и гиюра

В начале недели ШАБАК распорядился приставить телохранителей к министру религий Матану Кахане. Сегодня стала известна причина этого решения — против министра издали галахическое постановление «дин родеф», означающее лицензию на убийство Каханы как «преследователя еврейского народа».

В последний раз такое галахическое постановление было издано против премьер-министра Ицхака Рабина. В ШАБАК поступила агентурная информация о том, что группа религиозных экстремистов издала «дин родеф» против министра от партии «Ямина» Матана Каханы. Источник в службах безопасности сказал, что жизни политика угрожает реальная опасность — столь серьезная, какой не было со времен убийства Рабина.

Кахану объявили «врагом народа» за продвигаемые им реформы кашрута и гиюра, которые отбирают монопольную власть в этих сферах у государственного раввината, хотя и сохраняют за ним функции общего надзора. В вину Кахане ставится и его участие в создании правящей коалиции.

Ультра-ортодоксальный раввинат и правое крыло религиозно-сионистских раввинов призвали свою паству к сопротивлению этим реформам. Раввин Хаим Друкман и 16 других духовных вождей ультра-ортодоксально-сионистского направления объявили, что реформы «превращают Израиль из еврейского государства в государство всех граждан» и народ должен восстать против этих планов.

https://news.israelinfo.co.il/politics/99138