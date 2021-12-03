Пентагон: в этом году США удвоили военное присутствие на Тайване

Соединенные Штаты за последний год удвоили свое неофициальное военное присутствие на Тайване, что эксперты считают очередным сигналом в адрес Китая.

За период с 31 декабря по 30 сентября количество американских военных на Тайване увеличилось с 20 до 39 человек, что было сделано без большой огласки.

В октябре глава администрации Тайваня Цай Инвэнь признала, что американские вооруженные силы имеют небольшое присутствие на острове.

По данным кадрового центра Пентагона, на действительной службе на Тайване сейчас находятся 29 морских пехотинцев, а также два военнослужащих из Армии, три из ВМС и пятеро из ВВС

США не разглашают, чем занимаются эти военнослужащие.

Неясно, включают ли эти цифры контингент спецназовцев и морских пехотинцев, которые находятся на Тайване для подготовки местных военных, или они являются офицерами, участвующими в планировании и операциях Государственного департамента.