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Оля Полякова показала редкие фото с мужем и детьми

Оля Полякова показала редкие фото с мужем и детьми

Популярная украинская певица Оля Полякова отправилась на отдых в теплые края и показала публике фото с семьей. В частности, в Instagram звезда опубликовала редкие снимки с мужем.

Полякова предстала в кругу семьи. Она с мужем и двумя дочерьми позировала на пляже. Девушки надели разные наряды и удивили поклонников своими стройными фигурами. Муж Поляковой на всех фото предстал в шапке.

«Обожаю путешествовать! И какое счастье, что у нас есть возможность ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и на разный кошелек!», — написала Полякова под фото.

3 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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