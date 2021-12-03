Оля Полякова показала редкие фото с мужем и детьми

Популярная украинская певица Оля Полякова отправилась на отдых в теплые края и показала публике фото с семьей. В частности, в Instagram звезда опубликовала редкие снимки с мужем.

Полякова предстала в кругу семьи. Она с мужем и двумя дочерьми позировала на пляже. Девушки надели разные наряды и удивили поклонников своими стройными фигурами. Муж Поляковой на всех фото предстал в шапке.

«Обожаю путешествовать! И какое счастье, что у нас есть возможность ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и на разный кошелек!», — написала Полякова под фото.