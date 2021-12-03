«Окружить ВСУ и уничтожить»: командующий ООС раскрыл план Москвы по Донбассу

Россия боится атаковать «в лоб», она планирует окружить ВСУ на Донбассе и уничтожить. Об этом заявил командующий Операции объединенных сил (ООС) Александр Павлюк, передает «ДиалогUA».

По его словам, готовится Украина к подобному сценарию с 2017 года и постоянно рассматривает один из главных вариантов со стороны России — отрезание небольших украинских боевых групп от главного войска с целью дальнейшего поэтапного уничтожения одной группы за другой.

Павлюк добавил, что в ВСУ хорошо изучили этот план и работают над тем, чтобы подобного не произошло. В то же время нельзя исключать и другие сценарии, которые разрабатывает противник, добавил командующий ООС.