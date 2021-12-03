Немецкие медики научились по анализу крови точно предсказывать приближение смерти

В Германии разработали технологию, которая позволяет по анализу крови человека предсказать его скорую смерть. Точность прогноза — 83% на 10-летний период.

Как пишет Daily Mail, в исследовании были использованы анализы крови более чем 44 тыс. жителей европейских стран в возрасте от 18 до 109 лет. За время экспериментов умерли 5 тыс. 512 участников.

Исследователи определили по анализам крови 14 метаболических маркеров, связанных с иммунитетом, уровнем глюкозы, жировыми отложениями, воспалениями и целый ряд других параметров.

Все биомаркеры объединили в общий тест и сопоставили с общими факторами, таким как индекс массы тела, уровень холестерина, скачки кровяного давления, наличие вредных привычек, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний. В итоге разработанный тест показал свою эффективность. Но методику еще предстоит доработать, считают ее создатели.