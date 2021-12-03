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«Не идеальна» — 46-летнюю Шарлиз Терон засняли в бикини во время отдыха

Папарацци засняли американскую актрису Шарлиз Терон в бикини во время отдыха с семьей. Фотографии публикует Page Six.

46-летнюю знаменитость запечатлели в Мексике в компании матери Герды Мариц и двух приемных дочерей, десятилетней Джексон и шестилетней Августы. Актриса была одета в слитный купальник кирпичного цвета, ее образ дополнили черные солнцезащитные очки, золотые подвески на шее, а также серьги и браслеты. Папарацци сфотографировали звезду на пляже и во время купания в океане.

Известно, что актриса прилетела в Мексику в субботу, 27 ноября, чтобы провести отпуск с семьей, а также отметить День благодарения. По прибытии ее с дочерьми запечатлели в международном аэропорту Лос-Кабос.

3 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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