«Не идеальна» — 46-летнюю Шарлиз Терон засняли в бикини во время отдыха

46-летнюю знаменитость запечатлели в Мексике в компании матери Герды Мариц и двух приемных дочерей, десятилетней Джексон и шестилетней Августы. Актриса была одета в слитный купальник кирпичного цвета, ее образ дополнили черные солнцезащитные очки, золотые подвески на шее, а также серьги и браслеты. Папарацци сфотографировали звезду на пляже и во время купания в океане.

Известно, что актриса прилетела в Мексику в субботу, 27 ноября, чтобы провести отпуск с семьей, а также отметить День благодарения. По прибытии ее с дочерьми запечатлели в международном аэропорту Лос-Кабос.