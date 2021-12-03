Меркель проводили с поста канцлера под панк-рок

В Германии состоялась торжественная церемония прощания с уходящей с поста канцлера страны Ангелой Меркель. Мероприятие прошло с факелами и под христианский гимн и панк-рок, сообщается на сайте правительства.

Церемония прошла в форме традиционного военного церемониального акта проводов — Der Große Zapfenstreich. На нем присутствовали около 200 человек.

67-летняя Меркель поблагодарила всех за сотрудничество и за доверие, а следующему правительству и будущему канцлеру Олафу Шольцу пожелала удачи и возможности найти ответы на все вызовы.

В ходе церемонии зажгли факелы и играла музыка, которую захотела сама политик — христианский гимн, трек «Для меня прольется дождь из красных роз» и панк-композиция 1970-х «Ты забыл цветную пленку».

Канцлером Германии Меркель была с 2005 года.