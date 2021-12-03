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Масштабна ескалація з боку Росії можлива наприкінці січня — Резніков

Масштабна ескалація з боку Росії можлива наприкінці січня — Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українська розвідка аналізує усі сценарії щодо можливого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Верховній Раді.

Він наголосив, що ескалація є вірогідним сценарієм, але не обовʼязковим і завдання української влади відвернути його.

Наша розвідка аналізує всі сценарії, включно із найгіршими. Вона зазначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найімовірнішим часом для ескалації може бути кінець січня. Акцентую, ескалація – це можливий сценарій. Але не обов’язковий

Олексій РезніковМіністр борони України

Він додав, що українські військові зміцнюють свої позиції на напрямках найбільших ризиків.

“Ситуація у Збройних Силах стабільна. Бойовий дух наших захисників і захисниць високий. Армія майже на 95% вакцинована від ковіду. Наші воїни готові виконати свій обов’язок. Треба їх підтримати”, – зауважив міністр.

За словами Резнікова, противник вже застосовує серію не військових заходів: інформаційних, економічних, енергетичних. Його мета –спровокувати дестабілізацію внутрішню, яка послабить нашу оборону.

3 декабря, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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