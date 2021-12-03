Летиция Каста снялась в чувственной черно-белой фотосессии

Французская супермодель и актриса Летиция Каста стала главной героиней журнала M Le magazine du Monde.

43-летняя звезда появилась на обложке французского глянца в откровенном черном топе и комбинезоне от Saint Laurent.

На других черно-белых снимках Каста позировала в нарядах от Isabel Marant и банном халате парижского отеля Château Voltaire, где проходили съемки фотосессии.

Автором кадров выступил знаменитый итальянский фотограф Паоло Роверси, который в беседе с изданием назвал Касту современной версией Мэрилин Монро.

«Летиция Каста напоминает мне Мэрилин. У нее есть эта хрупкая, уязвимая, детская, чувственная сторона, но она играет с ней гораздо сильнее. Она, прежде всего, большой профессионал, скромная и выразительная, что встречается редко», — говорит Роверси.