Израильская компания выпустит на рынок растительное молоко, идентичное коровьему

Израильская компания Imagindairy привлекла рекордную для стартапов сумму в рамках первого раунда финансирования и продолжит разработку «коровьего молока, сделанного без участия коров». Компания получила от инвесторов $13 млн (средний объем финансирования для стартапов в этой области — $2 млн) и обещает к 2023 году начать поставлять в магазины продукт, который идентичен коровьему молоку, но изготавливается растительными микроорганизмами, сообщает The Guardian.

При этом, подчеркивают в Imagindairy, такой способ производства исключает выбросы метана, без которых не обходится разведение молочного рогатого скота. На эту отрасль приходится 32% выбросов метана, связанного с деятельностью человека. Кроме того, по оценкам Imagindairy, им для производства своего молока нужны лишь 10% воды и 1% земли от того, что требуется для производства коровьего молока. Промышленное производство своей продукции в Imagindairy обещают к 2023 году.

Между тем в интервью The Guardian вице-президент Ассоциации молочных фермеров Европы Том Данн отметил, что невозможно воссоздать коровье молоко в условиях лаборатории. «Всегда чего-то будет не хватать. Основные элементы, возможно, там и будут, но не все, что должно быть в коровьем молоке. Коровы — естественная система для производства молока, существующая миллион лет. И захотите ли вы кормить чем-то лабораторным своих детей, а потом спустя время узнать, что это, возможно, не слишком хорошо для них? Это что-то франкенштейноподобное»,— сказал он.