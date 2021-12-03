«Не идеальна» — 46-летнюю Шарлиз Терон засняли в бикини во время отдыха Глава Пентагону Остін помилково назвав Росію Радянським Союзом » Израиль требует прекратить переговоры с Ираном Израиль призвал мировые державы немедленно прекратить переговоры с Ираном по его ядерной программе из-за того, что Тегеран, согласно новому отчету МАГАТЭ, принял решение начать производство 20%-го урана на 166 современных центрифугах «IR-6» на обогатительной фабрике в Фордо. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предупредил США, что Иран использует ядерный шантаж как тактику ведения переговоров. Иран в ответ заявил, что дипломаты в Вене (где проходят переговоры) не будут слушать «инструкции» Израиля. Переговорщики пытаются спасти сделку с Ираном 2015 года, оказавшуюся на грани коллапса после того, как три года назад президент США Дональд Трамп решил, что Соединенные Штаты должны выйти из соглашения. Президент Байден заявил, что США вернутся к соглашению и снимут санкции с Ирана, если он выполнит необходимые требования. Однако министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в четверг, что Тегеран пессимистично настроен в отношении венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), возобновившихся в понедельник.