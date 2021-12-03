Израиль допускает вероятность войны с Ираном

Как передает издание The Jerusalem Post, выступая на пресс-конференции перед отъездом на переговоры в США, Ганц заявил, что «военный вариант всегда должен быть на повестке дня».

«Конечно, это последнее, к чему мы хотим прибегнуть, но у нас нет права не готовиться к нему», — добавил министр. По его словам, вероятность военного варианта действий возрастет, если не будет достигнуто соглашение с Ираном по ядерной проблеме. При этом, по оценке израильских властей «хорошая сделка» будет включать недопущение исследований, разработок и накопления Ираном обогащенных ядерных материалов, прекращение враждебной активности Тегерана в регионе и его поддержки терроризма.

Ганц выразил уверенность в том, что в случае начала военных действий США поддержат Израиль, но в то же время подчеркнул, что Израиль «не обязан координировать свою оборону с кем-либо». При этом он не стал уточнять, что станет «красной линией» для израильских властей, заявив только, что «настанет момент, когда у региона и Израиля не будет выбора, кроме как действовать».