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Глава Пентагону Остін помилково назвав Росію Радянським Союзом

Про це інформує Reuters.

“Усе, що ми робитимемо, буде реалізовано в рамках (спільної відповіді, – “Н”) міжнародної спільноти. Але найкращим рішенням було би невторгнення Радянського Союзу (РФ, – “Н”) в Україну”, – сказав глава Пентагону під час свого візиту до Південної Кореї.

Остін також закликав Москву бути прозорою щодо нарощування своєї військової сили біля кордону з Україною.

За його словами, російське вторгнення в Україну призведе до нових санкції проти РФ, санкцій, які будуть більш болючими у порівнянні з вже запровадженими обмежувальними заходами.

При цьому він не уточнив, чи будуть введені лише економічні санкції.

3 декабря, 2021 | Category: Новини українською, Новости
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