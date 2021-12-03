Глава Пентагону Остін помилково назвав Росію Радянським Союзом

Про це інформує Reuters.
“Усе, що ми робитимемо, буде реалізовано в рамках (спільної відповіді, – “Н”) міжнародної спільноти. Але найкращим рішенням було би невторгнення Радянського Союзу (РФ, – “Н”) в Україну”, – сказав глава Пентагону під час свого візиту до Південної Кореї.
Остін також закликав Москву бути прозорою щодо нарощування своєї військової сили біля кордону з Україною.
За його словами, російське вторгнення в Україну призведе до нових санкції проти РФ, санкцій, які будуть більш болючими у порівнянні з вже запровадженими обмежувальними заходами.
При цьому він не уточнив, чи будуть введені лише економічні санкції.
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