Раввины выписали лицензию на убийство министра религий Матана Каханы за реформы кашрута и гиюра Меркель проводили с поста канцлера под панк-рок » ЕС ввел пятый пакет санкций против Лукашенко и его окружения Евросоюз, как и обещал, ввел пятый пакет санкций против Белоруссии. Под ограничения попали 17 физических лиц и 11 компаний, которых обвиняют в участии в организации миграционного кризиса и поддержке политических репрессий, говорится на сайте Евросовета. В санкционный список включены: начальник отдельной службы спецслужб Госпогранкомитета Игорь Крючков, председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо, начальник Гродненского погранотряда Константин Молостов, начальник Полоцкого погранотряда Павел Харченко, начальник Брестской охранной группы полковник Игорь Гутник, начальник Лидского погранотряда Александр Давидюк, начальник Сморгонского пограничного отряда Максим Бутранец, официальный представитель МИД страны Анатолий Глаз, судья Минского районного суда Сергей Епихов, судья Верховного суда Белоруссии Игорь Любовицкий, старший прокурор Генеральной прокуратуры Сергей Гиргел, судья Верховного суда Валентина Кулик, исполнительный директор по финансовым расследованиям Государственного контроля Андрей Прокопук, директор Департамента финансовых расследований Государственного контроля Игорь Маршалов, судья Коллегии Верховного суда по гражданским делам Анна Соколовская, руководитель телеканала ОНТ Марат Марков, судья Центрального районного суда Беларуси Дмитрий Карсюк. Также под ограничения попали авиакомпания «Белавиа», турагентство «Центркурорт», турагентство «Оскар Тур», гостиница «Минск», гостиница «Планета», Служба отдельной активной деятельности, Cham Wings Airlines (Сирия), Паспортно-визовый центр VIP Grub (Турция), Филиал «Завода Химволокно» «Гродно Азот», «Белоруснефть», «Белшина», приводит список РБК.