Дожившие до 100 лет три сестры из Канзаса раскрыли семейный секрет долголетия

Самая старшая из сестер, 104-летняя Джулия Коприва, родилась 5 ноября 1917 года. Средняя сестра, 102-летняя Люси Почоп, родилась 11 июня 1919 года, а самой младшей, родившейся в 1921 году Фрэнсис Компус, исполнилось сто лет 11 ноября.

Главный секрет долголетия родственниц, по мнению старшей сестры, состоит в том, что они хорошо питаются, молятся и стараются не попадать в неприятные ситуации. Следующим поколениям прожившие больше ста лет американки посоветовали больше двигаться и ходить пешком, сохранять веру и быть благодарными своим предкам, чтобы жить дольше.

Женщины рассказали, что выросли на семейной ферме в маленьком городке. В детстве сестры помогали отцу вести хозяйство и часто собирали урожай. Каждый вечер семья собиралась на ужин и делилась впечатлениями за день. «У нас всегда был домашний хлеб, обычная картошка, подливка и мясо. С теми плитами было трудно печь, температуру было трудно поддерживать. Даже если блюдо выходило не очень вкусным, мы все равно его ели», — вспомнила Коприва.