Бритни Спирс хочет устроить лучший день рождения в своей жизни

Певица Бритни Спирс решила отпраздновать свое сорокалетие на территории Мексики. Она хочет устроить «лучший в своей жизни день рождения», сообщает инсайдер.

«Последние десять лет были для нее адом, она прошла через многое», — приводит Hollywood Life слова своего источника.

Он убежден, что певица заслужила отпуск и готова поделиться радостью с фанатами. Спирс впервые с установления опеки покинет Соединенные Штаты и будет наслаждаться новоприобретенной свободой вместе со своим женихом Сэмом Асгари.