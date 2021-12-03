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Бритни Спирс хочет устроить лучший день рождения в своей жизни

Тусовка с размахом: Бритни Спирс хочет устроить лучший день рождения в своей жизни

Певица Бритни Спирс решила отпраздновать свое сорокалетие на территории Мексики. Она хочет устроить «лучший в своей жизни день рождения», сообщает инсайдер.

«Последние десять лет были для нее адом, она прошла через многое», — приводит Hollywood Life слова своего источника.

Он убежден, что певица заслужила отпуск и готова поделиться радостью с фанатами. Спирс впервые с установления опеки покинет Соединенные Штаты и будет наслаждаться новоприобретенной свободой вместе со своим женихом Сэмом Асгари.

 

3 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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