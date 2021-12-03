Астрономы нашли субземлю с огромным железным ядром

Астрономы открыли новую субземлю с ультракоротким периодом. GJ 367b вращается вокруг красного карлика и при размерах сопоставимых с Марсом, может обладать огромным железным ядром, поэтому строение у нее скорее как у Меркурия. Статья опубликована в журнале Science.

Экзопланеты с ультракоротким периодом характеризуются орбитальным периодом менее одного земного дня. Чаще всего это небольшие (радиус менее двух земных) планеты, происхождение которых до сих пор остается предметом споров у астрономов. В частности, считается, что подобные объекты могли образоваться в результате миграции планет по системе, а не изначального формирования вблизи звезды, и могут быть ядрами мини-нептунов. Чтобы понять, какие теоретические модели формирования и эволюции таких планет верны, ученым необходим большой объем данных наблюдений за экзопланетами с ультракороткими периодами, дающих точные значения их масс и радиусов.

Группа астрономов во главе с Кристиной Лам (Kristine W. F. Lam) из Института планетарных исследований Германского аэрокосмического центра сообщила об открытии новой экзопланеты с ультракоротким периодом GJ 367b, которая была классифицирована как субземля. Первоначально планету обнаружил в 2019 году космический телескоп TESS при помощи метода транзитной фотометрии, а спектрограф HARPS, установленный на 3,6-метровом телескопе в обсерватории Ла-Силья, помог подтвердить открытие и определить основные свойства экзопланеты при помощи метода радиальных скоростей.

Родительской звездой GJ 367b является яркий красный карлик с массой 0,45 массы Солнца, радиусом 0,45 радиуса Солнц и светимостью всего 0,028 светимости Солнца. Она находится на расстоянии 31 световой год от Земли. Вокруг светила, с периодом 7,7 часа, обращается экзопланета с радиусом 0,718 радиуса Земли и массой 0,546 массы Земли. Это дает значение объемной плотности планеты 8,106 грамм на кубический сантиметр, что близко к плотности железа. Температура на дневной стороне планеты оценивается в 1745 кельвин, что подразумевает испарение любой первичной атмосферы.

Ученые пришли к выводу, что лучше всего свойства GJ 367b описывает модель, в которой планета состоит из железного ядра, радиус которого составляет 86 процентов от радиуса планеты, оболочки из водяного льда и/или водорода и гелия, на которую приходится 10 процентов радиуса планеты, и силикатной мантии. Таким образом, планета, при размерах, сопоставимых с Марсом, обладает строением, схожим с Меркурием.