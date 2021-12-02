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В Нью-Йорке продадут бывшие квартиры покойного брата Трампа

В Нью-Йорке выставили на продажу комплекс квартир, которые на протяжении нескольких лет принадлежали младшему брату бывшего президента США Дональда Трампа Роберту. Об этом сообщает Mansion Global. Родственник главы государства скончался в 2020 году.

Бывшее владение покойного родственника Трампа находится в здании Studio Building в престижном квартале Верхний Ист-Сайд на Манхэттене. Оно оценивается в 7,5 миллиона долларов . В 2003 году Роберт Трамп и его супруга Блэйн выкупили первую квартиру за 5 миллионов долларов, спустя время они докупили еще два объекта за 1,6 миллиона долларов.

Владение представляет собой дуплекс на восьмом и девятом этажах здания, а также квартиру на седьмом этаже. Особенностью жилья служат потолки высотой шесть метров и витражные окна. По данным агентства недвижимости, частично помещения выглядят как белый ящик — там выбелены стены, однако ремонт полностью не завершен.

2 декабря, 2021 | Category: США
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