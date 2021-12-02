В ЕС предупредили, что будут препятствовать планам русских создать военный кризис на границе с Украиной

Евросоюз пытается делать все, чтобы избежать напряжения на фоне скопления войск Российской Федерации возле украинских границ. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, который прибыл на встречу глав МИД стран-членов НАТО в Риге, его заявление представлено на сайте Европейской службы внешнего действия.

«Мы стараемся делать так, чтобы избежать роста напряжения», — отметил Боррель. о его словам, надо не допустить такого рода кризиса, «поскольку как только русские начнут его, будет гораздо труднее справиться с ним». «Поэтому все должно быть сделано для того, чтобы четко дать понять, что любая агрессия против Украины будет иметь сильную реакцию», — подчеркнул представитель ЕС.

Он добавил, что территориальная целостность и суверенитет Украины для Евросоюза превыше всего. «Мы будем выступать решительными и твердыми с Украиной перед лицом любых попыток подорвать ее территориальную целостность и суверенитет», — подчеркнул Боррель его цитирует УНИАН.