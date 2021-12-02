 
«  
  »

В 2029 году астероид Апофис может уничтожить Землю — ученые

Планета Земля может погибнуть после столкновения с астероидом Апофис в 2029 или 2036 году, передает портал Cursorinfo со ссылкой на прогнозы астрофизиков.

По расчетам ученых, астероид в 2029 году приблизится к Земле на расстояние 40 тыс. км, а под воздействием гравитации планеты может приблизиться еще сильнее. В то же время астрономы считают, что в этот раз столкновения скорее всего не произойдет. Однако в 2036 году астероид направится прямо к Земле.

По оценке астрономов, под ударом небесного тела могут оказаться США, Россия, Китай, Япония и Канада. Если столкновение произойдет, то сила удара будет равна 800 мегатоннам в тротиловом эквиваленте. Это сопоставимо с 44-мя атомными бомбами, сброшенными в 1945 году на Хиросиму. Удар астероида может запустить «цепную реакцию» из серии чудовищных катастроф, которые могут стереть с лица Земли все живое.

В то же время российские ученые считают, что при неизбежном воздействии солнечных лучей на поверхность вращающегося астероида во время приближения к Земле возникнет небольшая реактивная сила, которая повлияет на траекторию астероида и собьет его с пути.

2 декабря, 2021 | Category: Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  