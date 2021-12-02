В 2029 году астероид Апофис может уничтожить Землю — ученые

Планета Земля может погибнуть после столкновения с астероидом Апофис в 2029 или 2036 году, передает портал Cursorinfo со ссылкой на прогнозы астрофизиков.

По расчетам ученых, астероид в 2029 году приблизится к Земле на расстояние 40 тыс. км, а под воздействием гравитации планеты может приблизиться еще сильнее. В то же время астрономы считают, что в этот раз столкновения скорее всего не произойдет. Однако в 2036 году астероид направится прямо к Земле.

По оценке астрономов, под ударом небесного тела могут оказаться США, Россия, Китай, Япония и Канада. Если столкновение произойдет, то сила удара будет равна 800 мегатоннам в тротиловом эквиваленте. Это сопоставимо с 44-мя атомными бомбами, сброшенными в 1945 году на Хиросиму. Удар астероида может запустить «цепную реакцию» из серии чудовищных катастроф, которые могут стереть с лица Земли все живое.

В то же время российские ученые считают, что при неизбежном воздействии солнечных лучей на поверхность вращающегося астероида во время приближения к Земле возникнет небольшая реактивная сила, которая повлияет на траекторию астероида и собьет его с пути.