Ученые: В Арктике скоро вымрут все животные

Представителям животного мира, обитающим в Арктике, грозит вымирание. Об этом предупреждают члены международной группы исследователей под руководством Университета Манитобы, исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Ученые поясняют — из-за глобального потепления в Арктике в ближайшем будущем будет выпадать больше дождя, чем снега. Вода будет превращаться в лед, и у животных не будет возможности для пропитания. Они погибнут.

Дожди могут уничтожить популяции диких карибу, северных оленей и овцебыков, указывают специалисты. Они напоминают, что Арктика нагревается более чем в два раза быстрее, чем в среднем в мире. Данные спутниковых наблюдений свидетельствуют о том, что с 1979 года морской лед в Арктике сокращается, при этом средняя протяженность морского льда находится на самом низком уровне с 1850 года.