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Сальма Хайек решила продемонстрировать пышное декольте

Сальма Хайек решила продемонстрировать пышное декольте

Актриса Сальма Хайек решила продемонстрировать, почему получила роль в фильме «Дом Gucci», рассказывающем о событии, которое навсегда изменило итальянский модный дом Gucci.

Новой публикацией в Instagram Сальма показала, что очень гордится своим участием в съемках криминальной драмы. Ну а заодно и потрясающую фигурку засветила.

55-летняя звезда поделилась жарким фото, на котором позирует посреди бассейна, наслаждаясь прохладным лимонадом.

На снимке Хайек без макияжа. Она одета в черный купальник Gucci, который подчеркнул ее аппетитные формы.

Это не из моего гардероба для House Of Gucci, но я все равно очень рекомендую его. – шутливо написала мексиканка.

2 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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