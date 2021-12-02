Сальма Хайек решила продемонстрировать пышное декольте

Актриса Сальма Хайек решила продемонстрировать, почему получила роль в фильме «Дом Gucci», рассказывающем о событии, которое навсегда изменило итальянский модный дом Gucci.

Новой публикацией в Instagram Сальма показала, что очень гордится своим участием в съемках криминальной драмы. Ну а заодно и потрясающую фигурку засветила.

55-летняя звезда поделилась жарким фото, на котором позирует посреди бассейна, наслаждаясь прохладным лимонадом.

На снимке Хайек без макияжа. Она одета в черный купальник Gucci, который подчеркнул ее аппетитные формы.

Это не из моего гардероба для House Of Gucci, но я все равно очень рекомендую его. – шутливо написала мексиканка.